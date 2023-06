Milan, per Arda Guler c’è la concorrenza del Real Madrid: i dettagli

Il Milan, che nelle prossime ore cosa ne sarà di Sandro Tonali vicinissimo al Newcastle, per la trequarti avrebbe un pensiero fisso che porta sino in Turchia. Infatti, la dirigenza rossonera da tempo starebbe sondando il profilo di Arda Guler, talentino del Fenerbahce, classe 2005 che sta facendo impazzire a suoi piedi mezz’Europa.

Il Milan avrebbe voluto agire d’anticipo rispetto alle altre, ma non ha fatto in tempo. Infatti, secondo quanto riportato da AS, su Guler ci sarebbe la forte concorrenza del Real Madrid di Florentino Perez che sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria per il classe 2005 che si aggira sui 17 milioni e mezzo di euro.