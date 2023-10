Tennis, numero 4 a rischio per Sinner: Rublev pronto al sorpasso in caso di vittoria a Shanghai

Dopo una sola settimana, Jannik Sinner potrebbe già perdere il quarto posto nel ranking Atp. Nonostante il significativo vantaggio acquisito in seguito alla vittoria nel prestigioso Atp 500 di Pechino, l’azzurro rischia di essere scavalcato da Andrey Rublev. Al momento i due sono separati da 200 punti, ma la finale del Masters 1000 di Shanghai ne mette in palio ben 400 e offre al russo una grande opportunità. In caso di vittoria contro Hurkacz, Rublev sorpasserebbe infatti Sinner in quarta posizione, ritoccando il proprio best ranking. Qualora invece a prevalere dovesse essere il polacco a prevalere, allora Jannik rimarrebbe quarto del mondo.

La buona notizia per l’azzurro è che, a prescindere dal risultato della finale del Mille cinese, rimarrà comunque davanti nella Race. Fatto sta che tenere alle spalle Rublev nel ranking sarebbe fondamentale in ottica Finals poiché garantirebbe la certezza di evitare Daniil Medvedev nel girone. Di seguito la situazione attuale.

RANKING ATP

4. Sinner 4955

5. Rublev 4765 (5165 in caso di vittoria a Shanghai)

RACE

4. Sinner 4945

5. Rublev 4275 (4675 in caso di vittoria a Shanghai)