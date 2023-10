Italia-Malta, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Malta, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. A Bari gli azzurri cercano una vittoria che darebbe respiro in classifica e che appare scontata nonostante lo scandalo che è scoppiato nel calcio italiano. Tre punti per poi prepararsi alla più complicata sfida con gli inglesi, chi vincerà al San Nicola? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 14 ottobre.

Italia-Malta sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro