Tennis, Nadal esce dalla top 100 per la prima volta dal 2003

Dopo oltre 20 anni, Rafa Nadal è uscito dalla top 100 del ranking Atp. Se la giornata di ieri è stata storica per il 23° slam vinto da Novak Djokovic, quella di oggi lo è perché lo spagnolo non fa più parte dei primi 100 del mondo. Non avendo potuto difendere i punti conquistati lo scorso anno a Parigi, Nadal è scivolato alla 136^ posizione, interrompendo una striscia di ben 1.029 settimane consecutive, iniziata il 14 aprile 2003.