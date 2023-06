Italia Under 20, Nunziata: “L’Uruguay è stato più bravo di noi, il campo non ci ha aiutati”

Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 20, ha commentato ai canali ufficiali della Figc la sconfitta contro l’Uruguay nella finale del Mondiale Under 20: “Il terreno di gioco non ci ha aiutati, ma gli uruguaiani sono stati più bravi di noi. Giocare 7 partite in 21 giorni non è semplice e sono convinto che questa gara non cancelli quanto di buono fatto. Nel complesso penso che il cammino sia stato incredibile: bisogna solo ringraziare questi ragazzi per le emozioni che ci hanno fatto vivere in questi giorni“. Nonostante il secondo posto, l’Italia festeggia alcuni riconoscimenti individuali: Sebastiano Desplanches è stato infatti premiato come miglior portiere, mentre Cesare Casadei, oltre al titolo di capocannoniere, ha vinto anche quello di miglior giocatore.