Juventus, Gazzetta: l’Arabia Saudita insiste per Allegri, pronto un bonus da 10 milioni alla firma

Attualmente a Monte-Carlo in vacanza con gli amici, Massimiliano Allegri non si sta solamente divertendo ma ragiona anche sul suo futuro. Proprio nel Principato ha infatti incontrato alcuni emissari dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita che vuole portarlo a tutti i costi in Medio Oriente. Per convincerlo, la società di Riad ha messo sul piatto un contratto da 7 milioni più bonus per due anni. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, per Allegri sarebbe pronto anche un bonus da 10 milioni alla firma. Cifre spaventose che inevitabilmente fanno vacillare il tecnico livornese, che pur essendo intenzionato a restare alla guida della Juventus per rilanciarsi non può non fermarsi a riflettere su questa proposta notevole.