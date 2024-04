Tennis, Murray: nessun intervento, sconosciuta la data del ritorno

Andy Murray, infortunatosi ai legamenti della caviglia in occasione del Miami Open, non conosce ancora la data del suo ritorno in campo.

Murray ha già saltato l’inizio della stagione europea sulla terra battuta che porterà agli Open di Francia di maggio. Un portavoce ha comunicato le condizioni del campione scozzese: “L’ultimo aggiornamento di Andy è che ora ha tolto il tutore e non subirà un intervento chirurgico alla caviglia. La sua riabilitazione sta andando bene e spera di ricominciare presto a scendere in campo. Al momento non ha ancora una data per tornare alle competizioni”.