Fiorentina-Genoa 1-1: statistiche e numeri della partita

Le statistiche e i numeri di Fiorentina-Genoa, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Franchi di Firenze bella partenza dei ragazzi di Alberto Gilardino che sfiorano più volte il gol soprattutto con Ekuban e con Terracciano show. La Fiorentina reagisce e si porta in vantaggio grazie alla rete di Belotti, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Sul finire della prima frazione di gioco Parisi affossa Ekuban, è calcio di rigore. Dagli undici metri il solito Gudmunsson non sbaglia e da 0-1. La reazione della viola è veemente: già prima dell’intervallo un paio di occasioni sprecate e nel secondo tempo arriva il gol del pareggio di Ikonè che, di testa, sfrutta l’assist d Bonaventura fa 1-1. Di Marco fischia un altro rigore per fallo di Kayode su Retegui, ma poi lo annulla al Var e decreta fallo in attacco. Un punto per parte, alla Fiorentina serve poco.

LE PAGELLE E I VOTI

LE STATISTICHE E I NUMERI DEL MATCH

XG: 1.82-1.58

TIRI: 20-7

TIRI IN PORTA: 3-3

TIRI FUORI: 10-3

TIRI RESPINTI: 7-1

CORNER: 6-2

FALLI COMMESSI: 8-19

FUORIGIOCO: 1-2

AMMONIZIONI: 1-2

POSSESSO PALLA 59-41