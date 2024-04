Fiorentina, Italiano: “Un pareggio che potevamo trasformare in vittoria”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta il pareggio per 1-1 contro il Genoa: “Ho detto ai ragazzi che al primo anno questa partita la perdevamo per la troppa foga. Ci portiamo a casa il gol di testa di Ikonè, il pareggio e l’aver ruotato un po’ di uomini per necessità in vista della partita di giovedì prossimo che è importante. E’ un pareggio che però, con una maggiore velocità nel far girare il pallone, potevamo trasformare in vittoria. Giovedì dobbiamo giocare un po’ più veloce rispetto alle ultime partite, secondo me possiamo farlo perché ne abbiamo la possibilità. Sul gol Ikonè è stato bravo a buttarsi dentro, gli esterni devono fare meglio perché nelle gare decisive serve la loro qualità. Nella ripresa abbiamo cercato il pareggio con Arthur cercando di non farli ripartire, il gol nasce poi da una giocata di Bonaventura. Lui sta alternando posizioni in campo dove si sta esprimendo sempre bene, la squadra trae vantaggio dalle sue giocate. Il finale con la difesa a 3 era per portare un uomo in piu’ in area e per chiudere i varchi agli avversari. Abbiamo avuto delle possibilità per fare ancora male ma tra la palla che non viaggia veloce e la scarsa concretizzazione non riusciamo a buttarla dentro con continuità” afferma. “Fiducia ed entusiasmo devono rimanere intatti“. Sulla gara di Conference League: “Abbiamo bisogno di tutti, è troppo importante. Ho visto uno striscione stasera che invitava a venire tutti al Franchi quindi mi auguro che giovedì vengano tutti allo stadio e che Firenze si stringa intorno a noi“.