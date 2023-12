Tennis, Maldini su Sinner: “E’ un grandissimo, come tutto il movimento che ha conquistato la Davis”

Le parole di Paolo Maldini ai microfoni di Lapresse in occasione dell’Aspria Charity Open: “Cosa si può dire di Sinner, più di quello che già si è detto? È un grandissimo. Ma oltre a lui tutto il movimento del tennis in questo momento è grande, se no non si vince la Coppa Davis. Io vengo qui da tanti anni ho sempre giocato a tennis. Poi questa è la prima edizione dell’evento dedicata a Faraci e non potevo mancare assolutamente”.