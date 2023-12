Uefa: cambia format Champions League femminile con introduzione seconda competizione europea

Il comitato esecutivo della Uefa ha deciso di dare vita ad un nuovo format della Champions League Femminile per garantire la competitività e l’equilibrio. Con lo stesso comunicato l’organo cardine del calcio europeo ha sottolineato la nascita di una nuova competizione sempre nel mondo femminile.

Il comunicato della Uefa: “Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per la UEFA Women’s Champions League, che consiste in una fase a girone unico a 18 squadre con tre partite in casa e tre in trasferta, seguita da turni a eliminazione diretta, e la creazione di una seconda competizione europea per club femminile; i cambiamenti entreranno in vigore a partire dalla stagione 2025/26. I dettagli completi sul format delle competizioni, sulla lista di accesso e sul calendario saranno annunciati in una comunicazione separata il 4 dicembre“.