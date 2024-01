Tennis, Jannik Sinner è arrivato in Australia: l’azzurro si sta allenando a Melbourne (FOTO)

Jannik Sinner è arrivato in Australia. Dopo la preparazione tra Alicante e Monte-Carlo, il numero uno d’Italia è finalmente approdato nella terra dei canguri, dove comincerà il suo 2024. Rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi, Sinner non giocherà alcun torneo ufficiale prima dell’Australian Open, ma solamente un evento d’esibizione, il Kooyong Classic. In quel di Melbourne, dunque, è tempo di allenamenti per Jannik, che sui suoi profili social ha postato una foto direttamente da Melbourne Park. “Touchdown in Australia” ha scritto l’azzurro, augurando poi buona fortuna al giovane Daniel Jovanovski, tennista australiano che ha condiviso il campo con lui per la sessione d’allenamento. Di seguito la foto.

Touchdown in 🇦🇺☀️ Thanks for the practice Daniel, good luck this year! pic.twitter.com/SlsvFgEqQj — Jannik Sinner (@janniksin) January 4, 2024