Tennis, Tsitsipas: “In Australia mi sento a casa, fisicamente sto bene”

“Tutto va bene in Australia ogni anno, si chiama Happy Slam per un motivo“. Così Stefanos Tsitsipas, che in un’intervista rilasciata a 2GB si è detto felice di tornare nella terra dei canguri per iniziare la nuova stagione: “È molto piacevole tornare qui, non posso lamentarmi di nulla. L’Australia per me è come una seconda casa: ci sono molti greci qui e mi sento davvero a casa. Fin dalla prima volta qui nel 2016 mi sono sentito il benvenuto. Quando sono in campo, sento che non sto giocando solo per me stesso, ma che rappresento la mia gente, e questo mi dà coraggio: mi sento fortunato ad essere un greco che gioca in Australia“.

Tsitsipas però non è in Australia da solo, ma insieme alla fidanzata Paula Badosa, anche lei tennista, e a tal proposito ha voluto lanciare un appello ai suoi connazionali: “Vorrei vedere il popolo greco sostenerla. Non c’è una grande comunità spagnola in Australia, quindi se vedete Paula, assicuratevi di sostenerla e di darle lo stesso amore che date a me” Infine, Stefanos ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni fisiche dato che la scorsa stagione era terminata con un infortunio rimediato a Torino: “Sono guarito, ora le cose vanno bene. Qualche settimana fa ero un po’ incerto se sarei stato pronto o meno, ma sono piuttosto sicuro che sto andando nella giusta direzione. Ho avuto degli alti e bassi, normali per qualsiasi atleta, tuttavia è importante mantenere una mentalità positiva“.