Inter, Calhanoglu: “Ho rifiutato offerte dall’Arabia Saudita. Non ascolto i giocatori della Juventus”

“Offerte dall’Arabia Saudita? Sì è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all’Inter”. Parola di Hakan Calhanoglu, intervistato da Sport Mediaset, a proposito del mercato e delle ricche offerte rispedite al mittente. “Ringrazio Ausilio perché sa come la penso – aggiunge il centrocampista nerazzurro -. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi. Tutti pensano che sia andato via dal Milan per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che non ho ancora vinto lo Scudetto? A loro auguro il meglio e dico che con pazienza si vedrà”. Sugli obiettivi stagionali le idee sono chiare: “Le ambizioni per il 2024 sono di vincere qualcosa d’importante con l’Inter. Tra scudetto e altra finale di Champions scelgo il primo. I giocatori della Juventus dicono che puntano al quarto posto e che noi siamo i favoriti per il titolo? Non ascolto neanche. Ma non guardo le avversarie, solo l’Inter”, ha concluso Calhanoglu.