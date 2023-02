Tennis, Humbert costretto a fermarsi: “Necessarie alcune settimane di riposo”

Ugo Humbert è costretto a fermarsi dopo la caduta durante il match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno di Montpellier, che lo ha costretto a ritirarsi. “Gli esami hanno riscontrato uno strappo muscolare di circa 3 cm causato dalla caduta, oltre a un bell’ematoma – fa sapere il francese sui social -. Saranno necessarie alcune settimane di riposo. Non vedo l’ora di tornare in campo, ma ora è tempo per il trattamento”.