Verona-Salernitana 1-0, Zaffaroni: “Partita difficile, dobbiamo continuare così”

“Queste sono partite difficilissime per noi, soprattutto dal punto di vista nervoso. Ci tolgono tante energie. Siamo in una posizione complicata ma pian piano, con grande forza e volontà, stiamo cercando di venirne fuori. Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti”. Così il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

“Dobbiamo continuare così – aggiunge – Mancano ancora tante partite e bisogna riuscire a mantenere questa tensione emotiva. Oggi siamo stati bravi sui duelli contro giocatori di grande qualità. La chiave è stata questa. Nel finale abbiamo sofferto un po’ perché non siamo riusciti a concretizzare le occasioni per il 2-0, ma i ragazzi sono stati bravi”.

Infine, su Lazovic: “Sta giocando ad altissimi livelli ed è un grande trascinatore così come Montipò, che si sta affermando sempre di più in questa categoria”.