L’Euroleague Basketball ha diramato la lista dei recuperi per l’Eurolega. Fenerbahce-Olimpia Milano si recupererà martedì 21 marzo alle 18:15 italiane (le 20:15 locali). Anche per Anadolu Efes-Real Madrid è valida la riprogrammazione, si giocherà martedì 14 marzo quando in Italia saranno le 18:30. Le due partite sono valevoli per il 24° turno.