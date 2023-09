Tennis, Haggerty rieletto presidente dell’ITF: sarà il suo terzo mandato

Con oltre il 70% dei voti (318 su 436), David Haggerty è stato rieletto presidente della ITF (International Tennis Federation). In carica dal 2015, si appresta ad iniziare il suo terzo mandato e resterà in carica fino al 2027, dunque per altri quattro anni. Niente da fare per Dietloff von Arnim, presidente della Federazione tedesca di tennis, che era l’altro candidato e godeva del sostegno anche dell’Italia.