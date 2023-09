Calcio femminile, Megan Rapinoe dice addio alla Nazionale dopo 203 partite

All’età di 38 anni e dopo ben 203 partite, Megan Rapinoe si è congedata dalla Nazionale degli Stati Uniti di calcio femminile. La giocatrice ha salutato in occasione della sfida contro il Sud Africa, vinta per 2-0 grazie alle reti di Trinity Rodman al 18′ ed Emily Sonnett al 49′. Inevitabilmente, però, le luci dei riflettori erano puntate su Rapinoe, che al 54′ ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico, che le ha regalato una standing ovation. A fine partita, inoltre, la 38enne ha ricevuto una maglia rappresentativa della sua esperienza con la maglia a stelle e strisce, alzandola al cielo mentre gli spettatori applaudivano a scena aperta. “So di aver fatto molto per il gioco e di essere amata, ma vederlo con i miei occhi in una serata del genere è davvero speciale” ha dichiarato Rapinoe.