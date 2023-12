Il tennis domina il mese di novembre sui media: superato il calcio nel segno di Sinner

Non poteva che essere il tennis lo sport protagonista del mese di novembre. Lo rivela il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate dall’azienda Cedat 85. La competizione con più citazioni è stata tennistica, ovvero le Atp Finals di Torino con 2.300, seguita dalle Finali di Coppa Davis con 1.964. Il massimo comune divisore è la presenza di Jannik Sinner, capace di spingersi fino in finale al Pala AlpiTour e trascinare l’Italia al successo in quel di Malaga. Non può che esserci dunque il suo zampino sul sorpasso ai danni di Champions League e Serie A, rispettivamente terza con 1.788 menzioni e quarta con 1.707. Completa la top 5 la MotoGP con 1.628 davanti alla Formula 1 con 1.340.

Parlando invece di sportivi singoli, non sorprende la presenza al primo posto di Jannik Sinner con 4.911 citazioni. Seconda piazza per il suo rivale (almeno del mese di novembre) Novak Djokovic con 3.147; terzo invece Pecco Bagnaia (1.476) che si è confermato campione del Motomondiale. Seguono i due piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente quarto con 986 citazioni e quinto con 787. Tanto calcio infine nella seconda metà della top 10, che vede la presenza del ct azzurro Luciano Spalletti (570), come eccezione il ferrarista Carlos Sainz (552), e i calciatori Giacomo Raspadori (334), Jorginho (278) e Gianluca Scamacca (233).