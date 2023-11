Probabili formazioni Genoa-Empoli: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 2 dicembre nella cornice del Ferraris. La squadra rossoblù di Thiago Motta insegue i tre punti in questo scontro diretto per la salvezza. Andreazzoli vuole dare dimostrazione della crescita dei suoi giocatori. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Aurelio Andreazzoli.

GENOA – Da valutare Gudmundsson e Retegui. Pronti in caso di necessità Malinovskyi e Puscas. De Winter, Dragusin e Vasquez sicuri di una maglia nel reparto difensivo.

EMPOLI – Baldanzi ha buone chance di recuperare. A fargli posto dovrebbe essere Cancellieri, mentre Cambiaghi e Caputo cercano posto in attacco. Fazzini, Ranocchia e Maleh a centrocampo.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas

Ballottaggi: Puscas 55% – Retegui 45%

Indisponibili: Messias, Jagiello, Retegui, Ekuban, Gudmundsson (in dubbio)

Squalificati: –

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Gyasi 40%; Fazzini 55% – Kovalenko 45%

Indisponibili: Pezzella, Baldanzi, Destro

Squalificati: –