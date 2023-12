MotoGP, l’avvertimento di Pedrosa: “Il sorriso di Marc Marquez non è una buona notizia”

Dani Pedrosa ha condiviso ai microfoni di motogp.com le sue sensazioni dopo i test MotoGP di Valencia. Lo spagnolo, che non ha corso ma era comunque presente sul circuito Ricardo Tormo, si è soffermato sul connazionale Marc Marquez: “Volevo vederlo in moto ed ero curioso della sua prestazione. La prima cosa che abbiamo visto è stata il suo sorriso dopo la prima partenza. Questa non è una buona notizia per la competizione“. Pedrosa ha poi parlato del giovane Pedro Acosta, che dopo due titoli nelle classi minori farà il suo esordio in MotoGP: “Ho scambiato qualche parola con lui. Ho solo cercato di dargli qualche consiglio sulle gomme, che all’inizio è la cosa più importante“.