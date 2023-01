Tennis, Djokovic rischia di saltare Indian Wells e Miami: la decisione Usa sulle vaccinazioni

La saga vaccini che coinvolge Novak Djokovic potrebbe non essere ancora completamente finita. Se non ha avuto problemi per l’ingresso in Australia, non si può dire lo stesso per quanto riguarda gli Stati Uniti. Negli States, nel mese di marzo andranno in scena i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che formano il celebre Sunshine Double, e il campione serbo rischia di non prendervi parte. Anzi, allo stato attuale Djokovic non potrà partecipare ai due tornei.

Gli Stati Uniti hanno infatti prorogato come requisito d’ingresso nel paese per i cittadini non statunitensi l’obbligo della prova di vaccinazione. A meno che non si rientri in un criterio di esenzione, bisognerà dunque mostrare la prova di aver ricevuto almeno due dosi del vaccino contro il Covid. Nonostante la maggior parte dei paesi del mondo abbia eliminato tali requisiti ormai da tempo (vedasi l’Australia), negli Usa tale norma sarà in vigore fino al 10 aprile 2023.