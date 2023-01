Dopo il ritiro, Piquè riflette: sta pensando di tornare a giocare

Gerard Piqué ci ripensa? L’ormai ex difensore catalano ha chiuso la propria carriera due mesi fa col Barcellona annunciando il proprio ritiro dal calcio giocato, ma secondo Relevo, è pronto a tornare a giocare. Con quale squadra? L’Andorra, club di cui lo stesso ex centrale blaugrana è proprietario. C’è però un problema: come noto, in Liga esistono stretti controlli sugli stipendi dei giocatori, che non possono ridursi in modo eccessivo nel giro di poco tempo, vicenda che aveva toccato anche Messi al tempo del possibile rinnovo con il Barcellona. Per questo, Piqué non potrebbe giocare gratuitamente o percepire – da se stesso – una paga troppo bassa o livellata alla media della Segunda Division.