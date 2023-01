Inter, Zenga: “Quinta in classifica, a -11 dal Napoli: lo scudetto sarebbe un miracolo”

“L’Inter in questo momento è quinta in classifica, è a -11 dalla capolista e vincere lo scudetto avrebbe del miracoloso perché deve scavalcare quattro squadre, non è facile”. E’ questo il pensiero di Walter Zenga, ex portiere e noto tifoso dell’Inter, a Sky Sport parlando della lotta scudetto e delle reali chance dei nerazzurri, che proprio oggi sfidano il Napoli capolista in una partita forse risolutrice.