Bologna, Orsolini: “Pomeriggio perfetto per me e per la squadra”

L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la roboante vittoria della sua squadre per 4-0 contro il Lecce, in cui ha siglato una doppietta: “Questo è un pomeriggio perfetto sotto diversi punti di vista, sia personalmente sia a livello collettivo. L’atmosfera oggi era incredibile e noi viviamo per questi momenti. Non c’è emozione migliore di festeggiare una vittoria davanti ai nostri tifosi“. Il nativo di Ascoli Piceno ha poi proseguito: “Cerco sempre nel mio piccolo di aiutare la squadra. Oggi c’è stata una bella risposta da parte di tutti, staff, squadra, mister. Colloquio col presidente? Noi tra virgolette ci sfottiamo a vicenda. Abbiamo scherzato ad inizio partita sul fatto che fossi l’unico coi guanti oggi. Si scherza sempre con tutti e ho un bel rapporto con tutte le persone che lavorano nel Bologna. Io devo cercare sempre di migliorarmi e diventare più imprevedibile: la giocata col destro di oggi ne è la prova e forse dovrei provarla più spesso“. Infine un pensiero all’Europa: “È giusto che le persone abbiano entusiasmo. Dal canto nostro noi dobbiamo lavorare, rimanere concentrati e pensare di partita in partita“.