Tennis, Andrea Arnaboldi annuncia il ritiro

Andrea Arnaboldi ha annunciato il ritiro dal mondo del tennis, dopo una lunga carriera in cui ha conquistato sette titoli ITF e due finali Challenger. Nel 2015 strappò un pass per il secondo turno del Roland Garros, dove perse contro Marin Cilic nella partita più lunga della storia dalla durata di ben quattro ore e mezza. Arnaboldi scrive su Instagram: “È stata una scuola di vita, infinitamente grato a questo sport. Si chiude un capitolo importante e se ne apre uno nuovo, ricco di progetti e con la voglia di trasmettere tutta l’esperienza acquisita. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto modo di condividere con me questo bellissimo percorso“.