Udinese-Sassuolo, Dionisi: “Sono felice della reazione. Potevamo vincere”

“Una squadra poco unita sicuramente non va a rimontare una partita del genere, sono felice della reazione ma potevamo anche vincere”. Parola di Alessio Dionisi dopo il pareggio esterno del Sassuolo per 2-2 contro l’Udinese. Una doppietta su rigore di Berardi permette ai neroverdi di conquistare un punto dopo il doppio svantaggio siglato da Lucca e Pereyra. “La partita è cambiata dall’espulsione in poi, e per tutto quello che abbiamo creato nella mezz’ora finale è un peccato non averla vinta – sottolinea il tecnico ai microfoni di Dazn -. La squadra non ha mollato nonostante sia partita sottotono, invece noi possediamo i mezzi tecnici per cominciare meglio la gara. Una squadra che non è tale non proverebbe a vincerla fino alla fine, non avrebbe questa reazione. Gli episodi oggi sono stati a nostro favore, ma altre volte siamo stati noi a giocare in dieci uomini e so quanto è difficile coprire il campo in inferiorità. Forse servirebbe osare un po’ di più, con coraggio e personalità che questo gruppo deve ancora maturare, senza giocare in maniera banale. Se produci poco e gli avversari hanno più fisicità di te fai fatica”. Secondo Dionisi “dobbiamo essere più sicuri dei nostri mezzi, affrontando momenti positivi e negativi con carattere, anche perché se manca quest’ultimo la qualità non arriva. I subentrati? Si tratta di giocatori come Volpato o Mulattieri che entrano e fanno sempre bene, meritano più continuità ma se giocano bene il merito è anche dei ragazzi che sono già in campo e che si fanno trovare pronti nell’integrare chi entra. Così come Berardi, il giocatore più chiacchierato della nostra squadra, molto importante per noi e spero che continui ad esserlo”.