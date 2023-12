Udinese-Sassuolo 2-2, Cioffi: “Ottima prestazione, due errori pagati a caro prezzo”

Il tecnico dell’Udinese Cioffi ha commentato, ai microfoni di Dazn, il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo: “Nel complesso sono soddisfatto della prestazione della squadra, abbiamo pagato a caro prezzo due errori individuali. In parità numerica il Sassuolo non sembrava poterci impensierire. Pereyra è un fuoriclasse, ci darà sicuramente una grande mano da qui fino a fine stagione. Sono contento dei miglioramenti di Lucca, se trova continuità sarà un’ottima risorsa”.