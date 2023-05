Tennis, Alcaraz: “Nei momenti chiave salgo di livello. Preoccupazioni per il futuro? Gli infortuni”

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dopo aver conquistato il Masters 1000 di Madrid 2023: “E’ il mio decimo titolo, il mio quarto Masters 1000. Difendere il titolo qui a Madrid, sul punto di riconquistare il numero uno: sono risultati molto belli e importanti per me. Sono molto orgoglioso del lavoro e dei traguardi che sto raggiungendo. Sono un ragazzo ambizioso e andremo a Roma“.

“Ci sono stati momenti in cui ho sofferto, ma anche quando le cose sono diventate complicate ci siamo divertiti la maggior parte del tempo e ho sorriso molto insieme al mio team. Giocare davanti a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e ai miei amici è qualcosa di molto speciale che cerco sempre di godermi al massimo – ha proseguito lo spagnolo – Per me è importante che Juan Carlos mi dia istruzioni. Mi ha aiutato molto, dandomi gli strumenti per cercare di superare quei problemi che arrivano, per cercare di essere positivo“.

Alcaraz ha poi risposto alla domanda su ciò che lo rende un giocatore diverso dagli altri: “La capacità che ho di giocare meglio nei momenti importanti. Penso di essere un giocatore che cresce in quei momenti, è quando raggiungo il livello migliore e quando faccio cose diverse dal resto dei giocatori. Questo è ciò che mi caratterizza ed è per questo che sono un giocatore da finali. Ne ho perse pochissime tra quelle che ho giocato“.

Infine, Carlitos ha concluso: “Preoccupazioni per il futuro? Gli infortuni. Devi cercare di prenderti cura di te il più possibile. Stancarsi di vincere, viaggiare o giocare a tennis non mi preoccupa perché so che non accadrà. Cercheremo di occuparci ogni giorno insieme alla mia squadra sull’essere fisicamente in forma“.