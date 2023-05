Scherma, quante medaglie per l’Italia: bene Di Veroli, Vismara e Fiamingo nella spada, argento per i fiorettisti

Dolce risveglio per la scherma azzurra, che si gode ben quattro medaglie in tre gare di Qualifica Olimpica arrivate nella notte. A Cali (Colombia), sede del Grand Prix di spada, Davide Di Veroli ha conquistato la prima medaglia stagionale a livello individuale, arrendendosi solamente al ceco Beran e centrando un ottimo argento. Medaglia di bronzo invece sia per Federico Vismara che per Rossella Fiamingo. Quest’ultima, terza nella prova femminile, sul suo cammino ha sconfitto anche la connazionale Nicol Foietta, capace di centrare un buon ottavo posto per la soddisfazione del CT Dario Chiadò.

Infine, ad Acapulco (Messico) la squadra azzurra dei fiorettisti, guidata dal CT Stefano Cerioni w composta da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi, ha ottenuto l’argento, incassando punti preziosi in chiave qualificazione a Parigi. Per l’Italia si tratta della quinta gara per team (su cinque) a podio in stagione.