Nba, Phoenix-Denver: tensione a bordo campo tra Jokic e il proprietario dei Suns

Polemiche in Nba per la “quasi rissa” a bordo campo tra Nikola Jokic e il proprietario dei Suns, Mat Ishbia, durante la gara 4 delle semifinali di West Conference tra Phoenix e Denver. Il campione serbo, nel tentativo di battere velocemente una rimessa laterale, ha strappato il pallone che era finito nelle mani di Ishbia e lo ha spinto leggermente con il gomito. Ishbia ha accentuato la spinta ed è caduto sulla seria. L’arbitro ha fischiato un fallo tecnico nei confronti di Jokic. Un fallo che pesa visto che i Suns hanno vinto con un distacco di 5 punti. Il serbo, autore di una prestazione super con 53 punti a referto, rischia inoltre di saltare gara 5 delle semifinali. “Pensavo che l’NBA dovesse proteggerci, ma forse mi sbaglio”, ha commentato Jokic nel post partita. “L’arbitro mi ha detto che ho dato una gomitata, ma è stato lui per primo a mettermi le mani addosso”. “Qualcuno seduto sul bordo del campo è un tifoso, giusto? Non può influenzare il gioco tenendo la palla. Non mi proteggeranno come giocatore? Proteggeranno il tifoso? Penso che dovremmo proteggere i giocatori. Diranno quello che vogliono, ma avrebbe dovuto essere espulso dal palazzetto”, ha aggiunto. L’arbitro Tony Brothers ha spiegato che Jokic è stato sanzionato per aver “deliberatamente scosso e spinto giù” lo spettatore.