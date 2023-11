Tennis: Alcaraz dà spettacolo in Messico (VIDEO)

La stagione di tennis del 2023 si è ufficialmente conclusa, ma in Messico va in scena l’esibizione finale per chiudere l’anno. Sul campo di gioco sono impegnati Tommy Paul e Carlos Alcaraz, quando lo spagnolo si fa protagonista di una grandiosa risposta. Il pubblico di 30.000 persone esplode dallo stupore e lo statunitense si inchina davanti ad Alcaraz che sorride e si gode lo spettacolo.