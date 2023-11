Servette-Roma, gaffe degli svizzeri sui social: nelle immagini compare il Vesuvio

Particolare scelta social per il Servette, a poche ore dal match di Europa League che vedrà la squadra elvetica ospitare la Roma di Josè Mourinho. Sul profilo X degli svizzeri infatti ecco il post che introduce la partita: “Match storico per il Servette che incontra la Roma per la quinta giornata di Europa League!”. Tutto giusto, ma nell’immagine sullo sfondo si staglia un vulcano in eruzione. I commenti impazzano sul Vesuvio, per quella che sarebbe un’incredibile gaffe.

Il post del Servette