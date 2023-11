Coppa Italia Serie C 2023/2024, Padova ai quarti: 2-0 al Lumezzane in 10

Il Padova batte il Lumezzane 2-0 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, dove sfiderà il Pontedera. La prima frazione di gioco è un monologo del ragazzi di Torrente. La prima occasione, al 19′, porta la firma di Liguori che in area si costruisce lo spazio per il tiro e lascia partire un destro a fil di palo che spaventa Galeotti. L’estremo difensore del Lumezzane è chiamato ad intervenire al 22′ sul destro sgonfio di Toldo e dieci minuti dopo osserva con un brivido il cross tagliato in area da Cretella, su cui Liguori non arriva per una questione di centimetri. Il Lumezzane ci prova con Malotti, autore di un bel tiro piazzato che termina di non molto fuori. Nella ripresa però la squadra di Franzini resta in 10 per il doppio giallo sventolato all’indirizzo di Dalmazzi. Il Padova alza baricentro e ritmi, ma Galeotti non ne vuol sapere di subire gol. Il portiere si supera ancora su Palombi (72′) e Capelli (75′). Ma all’81’ è costretto ad arrendersi sul tocco sottomisura di Palombi dopo l’assist di testa di Montrone. L’ex Lazio colpisce anche la traversa all’85’, mentre il secondo legno è colpito da Granata poco dopo. Galeotti si supera su Dezi all’89’, ma un minuto dopo non può far nulla sul rigore in movimento di Fusi al 90′.