Tebas contro la Superlega: “La proposta peggiore di tutte, non si può creare un sistema solo per ricchi”

Javier Tebas, presidente della Liga, critica fortemente la Superlega in occasione del Business of Football Summit a Londra: “Quest’ultima proposta di Superlega è la peggiore di tutte“. Non si risparmia su Florentino Perez, il presidente del Real Madrid: “C’è lui dietro A22, una società che non pensa al bene del calcio. Come presidente del Real Madrid gli do 10, ma come idee per il calcio europeo gli do uno zero. Il calcio è un’industria seria con tanti posti di lavoro, fonte di sostentamento per tante famiglie: non si può dimenticarsene così per creare un sistema solo per ricchi”. Continua poi: “La nuova idea di Superlega rompe il sistema sportivo economico del calcio europeo e attacca le leghe nazionali, perché se attraverso i campionati dai accesso all’ultima fascia di competizione e non alla prima è evidente che i tornei nazionali perdono interesse. In Europa si è creato un sistema di competizione per cui risultati sportivi importanti nel tuo campionato ti danno accesso alle coppe, ma i risultati in Europa non ti assicurano un ritorno nelle coppe nella stagione successiva. Con questo modello accadrebbe il contrario: il danno ai campionati nazionali è evidente. Non è possibile che sia gratis, non si fanno i soldi, quel tipo di soldi, solo con le pubblicità in televisione. Hanno già detto che sarà un sistema ibrido, vedrete che presto arriveranno all’idea della partite a pagamento, come in ogni altro sport del mondo”. Prosegue: “Si vuole costruire un modello che privilegia pochissimi club dimenticandosi di tutti gli altri, con danni che sarebbero evidenti per tutto il sistema calcio. È come se in un paese comandassero solo le banche: sarebbe un disastro”.