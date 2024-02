Atp Dubai 2024: tutto facile per Medvedev contro Davidovich Fokina, in semi anche Rublev e Bublik

Tempo di quarti di finale nel torneo Atp 500 di Dubai. Sul cemento emiratino ha aperto la giornata Alexander Bublik, che ha beneficiato del ritiro di Jiri Lehecka per avanzare in semifinale. Il kazako era comunque avanti di un set e due break al momento dell’abbandono del suo avversario, come testimonia il tabellone: 6-4 4-1. Punteggio quasi identico anche per Andrej Rublev, anch’egli vittorioso sfruttando il ritiro di Sebastian Korda. Lo statunitense, che aveva impressionato nei due turni precedenti lasciando solo tre game totali a Kotov e Van de Zandschulp, ha dovuto lasciare il campo sotto 6-4 4-3 con break a sfavore. Bublik e Rublev si sfideranno domani per guadagnarsi l’accesso alla finale. Dall’altra parte del tabellone, Daniil Medvedev ha piegato facilmente la resistenza di Alejandro Davidovich Fokina, trionfando in due comodi set per 6-2 6-3. Il numero 4 del ranking attende ora il vincente del match tra Hurkacz e Humbert, remake della finale di Marsiglia di poche settimane fa che vide trionfare il transalpino.