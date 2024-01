Tacchinardi sullo Scudetto: “La pressione è tutta su Inzaghi, Allegri è un fenomeno”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare la corsa scudetto: “Le altre sono staccate, la Juve invece è lì e in caso di passo falso dell’Inter può accadere qualsiasi cosa. La squadra di Inzaghi è forte, ma i bianconeri sono migliorati sotto ogni profilo: ritmo, gioco, singoli. La convinzione è tanta. Il campionato è ancora molto lungo. La pressione da vittoria è tutta su Simone Inzaghi e finora lui non ha conquistato lo scudetto. Allegri sotto questo aspetto è un fenomeno”.