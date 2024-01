Pattinaggio velocità, Coppa del Mondo: Bosa di bronzo nei 1000 metri di Salt Lake City

A Salt Lake City, nello Utah, sono iniziate le gare valide per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità. L’Italia conquista il primo podio, firmato da David Bosa. L’atleta azzurro conclude i 1000 metri in 1:07.06, alle spalle solo del cinese Zhong Ning, secondo in 1:06.97 e dell’americano iridato Jordan Stolz, vincitore in 1:05.37, nuovo record mondiale di specialità. Top ten per Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, che hanno raggiunto l’ottava e la nona piazza. Infine, nella Division B di 1000 metri Alessio Trentini ha raggiunto la sesta posizione, con Serena Pergher che nella stessa categoria ha conquistato la ventesima piazza.