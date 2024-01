Highlights e gol Cagliari-Torino 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 81

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Torino, match che ha aperto la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. In una Unipol Domus Arena colma di dolore per il ricordo di Gigi Riva e con una manifestazione di affetto commovente, il Torino parte meglio e sblocca l’incontro grazie all’ottima cavalcata di Bellanova che gli mette un assist perfetto solo da spingere in rete. Il Cagliari prova a reagire con Jankto che ha due occasioni per pareggiare, ma i ragazzi di Juric sprecano anche la possibilità dello 0-2. Raddoppio che arriva proprio allo scadere della prima frazione di gioco con una grande azione solitaria di Ricci. Nella ripresa Ranieri mette tutti gli attaccanti in campo, rischia lo 0-3, ma nel finale si accende come da tradizione: Viola trova l’1-2 e Lapadula manca due occasioni importanti per il 2-2. Il Toro continua a sognare l’Europa.

