Masters 1000 Shanghai, Hurkacz e Rublev in finale: battuti Korda e Dimitrov

Hubert Hurkacz e Andrey Rublev si sfideranno in finale al Masters 1000 di Shanghai dopo aver eliminato rispettivamente Sebastian Korda e Grigor Dimitrov. Il tennista polacco, testa di serie numero 16, ha vinto in due set contro lo statunitense, 26esima forza del seeding, battuto in semifinale con il punteggio di 6-3 6-4. Una prova solida per Hurkacz, che non ha concesso palle break e ha vinto l’85% dei punti con la prima di servizio. Al sesto gioco il 26enne di Wroclaw ha strappato il servizio, confermando il vantaggio e chiudendo il primo periodo con due game a zero consecutivi. Nel secondo set il break è arrivato in apertura e Hurkacz ha amministrato bene il vantaggio fino al 6-4 finale. “Sono davvero contento della mia prestazione di oggi. Ho servito bene, ho giocato dei buoni colpi da fondo campo e ho sicuramente messo pressione su Sebi”, le parole di Hurkacz che in finale contro Rublev inseguirà il settimo titolo Atp. Il russo in semifinale ha battuto 7-6(7) 6-3 un Dimitrov che nel sesto game del primo set ha visto sfumare quattro chance per strappare per primo il servizio. Al tie break Rublev salva un set point e chiude 9-7. Il 25enne parte male nel secondo set, cedendo il servizio in apertura. Poi però infila una serie di cinque game di fila vinti che gli permettono di andare a servire per il 6-3 finale.