Tabellone Wta Losanna 2023: Cocciaretto e Bronzetti tra le favorite, presente anche Errani

Il tabellone del WTA 250 di Losanna 2023, con ben tre azzurre impegnate sulla terra rossa elvetica dal 24 al 30 luglio. Dopo il forfait della beniamina di casa Belinda Bencic, la prima favorita della manifestazione è diventata la romena Begu, con subito dietro la nostra Elisabetta Cocciaretto, seconda giocatrice del seeding. Numero quattro del tabellone Lucia Bronzetti, mentre Sara Errani – che attenda una qualificata all’esordio – non fa parte delle prime otto dopo la discesa nel ranking delle ultime settimane.

TABELLONE PRINCIPALE WTA 250 LOSANNA

PRIMO TURNO

(1) Begu vs Ferro

Kovinic vs (Q)

Teichmann vs E. Andreeva

Golubic vs (7) Cornet

(3) Bogdan vs Waltert

(Q) vs (Q)

Danilovic vs Burel

Jeanjean vs (5) Navarro

(6) M. Andreeva vs Parry

Bolsova vs Bondar

Sorribes Tormo vs Bandecchi

Zidansek vs (4) Bronzetti

(8) Avanesyan vs Rodina

Errani vs (Q)

Riera vs Tig

Naef vs (2) Cocciaretto