Wta Losanna 2023, meravigliosa Cocciaretto: batte Burel e conquista il suo primo titolo in carriera

Meravigliosa Elisabetta Cocciaretto che batte in tre set la francese Clara Burel mediante il punteggio di 7-5 4-6 6-4 dopo 2h45′ di gico nelmatch valevole per la finale del torneo WTA 250 di Losanna 2023 e conquista il suo primo titolo in carriera. Per la tennista marchigiana, in virtù di questo trionfo, a partire da domani ci sarà anche un nuovo best ranking poiché diventerà la nuova numero 30 del mondo. Una settimana perfetta sulla terra battuta svizzera per Cocciaretto, che ora punta dritta verso lo US Open con la speranza di fare un ulteriore passo in avanti nella sua crescita personale.

PRIMO SET – Cocciaretto è la più propositiva tra le due finaliste in campo, a costo di sbagliare qualche dritto sulle traiettorie cariche di top di Burel. Il primo allungo arriva dopo pochi punti ed è l’italiana a destreggiarsi nel modo migliore nelle situazioni di pericolo. Dall’1-1, la marchigiana annulla una palla break nel terzo e due nel quinto game, strappando nel mezzo la battuta alla Burel e issandosi sul 4-1. Elisabetta ha pazienza, servono cinque chance prima di portarsi sul 5-2 a suon di schiaffi al volo di dritto ma il parziale non è ancora chiuso. Al servizio per il set sul 5-3, la numero 2 del seeding viene tradita dal dritto (quattro errori, uno grave con lo sventaglio da metà campo) e agganciata successivamente dalla transalpina sul 5-5. Dopo aver tenuto il proprio turno di servizio, Cocciaretto si ritaglia tre set-point sulla battuta della rivale e, alla prima chance, porta a casa il set pet 7-5.

SECONDO SET– Avvio di secondo parziale complicato per la tennista marchigiana, che si vede subito costretta a sventare una palla break. Anche nel suo successivo turno di servizio la transalpina protrae il gioco fino ai vantaggi, ma il break non arriva. Nel settimo game Burel mette a segno il break, ma la sua gioia dura pochi minuti poiché Elisabetta replica immediatamente concretizzando la seconda delle sue palle break. Cocciaretto, però, resta sempre in difficoltà, infatti, subisce un nuovo break da parte dell’avversaria che, al suo secondo set-point, chiude sul 6-4 e ristabilisce la parità.

TERZO SET – Primo turno di battuta molto agevole per la tennista italiana che, nel game successivo, si ritaglia subito una palla break, ma non riesce a sfruttarla a proprio favore. La marchigiana sembra aver ritrovato brio, ma nel quinto gioco incassa il break che mette in discesa il match per la francese. Elisabetta una una grande tenacia e non molla mai, tant’è che nell’ottavo game centra il contro-break, rientrando pienamente in corsa per la vittoria. In questa fase dell’incontro è la transalpina ad essere in difficoltà, così Cocciaretto ne approfitta e capitalizza il primo ed unico match-point per chiudere sul 7-5 4-6 6-4. Primo titolo in carriera per la marchigiana, che da domani diventerà numero 30 del mondo.