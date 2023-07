Elisabetta Cocciaretto vince il Wta Losanna 2023: montepremi e nuovo ranking

Elisabetta Cocciaretto si è laureata campionessa del WTA 250 di Losanna 2023, evento in programma dal 24 al 30 luglio sulla terra rossa svizzera. Capolavoro della tennista azzurra, che ha sconfitto in tre set la francese Burel per 7-5 4-6 6-4 dopo 2h45′ e si è aggiudicata il primo titolo in carriera a livello Wta. Vittoria prestigiosa e per nulla scontata per la giocatrice marchigiana, reduce da una maratona di oltre tre ore e mezza contro Bondar in semifinale ma bravissima ad avere la meglio nell’atto conclusivo.

LA CRONACA DELLA FINALE

In termini di numeri, Cocciaretto ha conquistato ben 280 punti del ranking maschile, per un totale di 1420 punti che la proiettano alla posizione numero 30 della classifica; inoltre, la marchigiana si è assicurata 29mila e 760 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo del Wta di Losanna 2023.

MONTEPREMI WTA LOSANNA 2023

PRIMO TURNO – € 2.438 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.410 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.580 (60 punti)

SEMIFINALE – € 9.810 (110 punti)

FINALISTA – € 17.590 (180 punti)

VINCITRICE – € 29.760 (280 punti)