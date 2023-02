Bundesliga 2022/2023: il Bayern cade in casa del Moenchengladbach, seconda vittoria in fila per il Friburgo

Si sono giocati quattro match della 21ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Il Bayern Monaco cade in casa del Borussia Moenchengladbach 3-2. Partita segnata dal rosso diretto rimediato da Upamecano al 9′ che ha indirizzato verso gli avversari il risultato finale. Stindl la sblocca al 13′ e Choupo-Moting la pareggia al 35′. I bavaresi provano a resistere ma subiscono il gol del 2-1 al 55′ da Hofmann. Thuram trova il doppio vantaggio all’84’ e Tel prova a riaprire tutto al 93′ ma il Bayern non riesce nell’assedio finale a trovare il gol del 3-3. Vittorie esterne per Friburgo e Lipsia che battono 2-0 e 3-0 il Bochum e il Wolfsburg avvicinandosi alla vetta della classifica ancora occupata dalla squadra di Nagelsmann. Nell’ultimo match del pomeriggio lo Stoccarda vince facile con il Colonia 3-0 trovando la prima vittoria del 2023.

In classifica il Bayern Monaco resta in testa con 43 punti ma potrebbe subire il sorpasso da parte dell’Union Berlino, al momento a 42 punti a cui servirebbe una vittoria sullo Schalke ultimo in classifica domani pomeriggio. Friburgo e Lipsia sfruttano lo stop del Bayern e salgono a 40 e 39 punti in 4ª e 5ª avvicinandosi alla prima posizione. Lo Stoccarda si toglie dalla zona retrocessione superando Herta Berlino, Bochum e Hoffeneim mettendo due punti di margine sull’Herta, al momento a 17 punti e in Bundesliga.2.