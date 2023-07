F1, pagelle Gran Premio Ungheria 2023: Verstappen stellare, Norris sorprendente

Le pagelle del Gran Premio d’Ungheria 2023, gara da 70 giri sul circuito dell’Hungaroring. Verstappen conquista ancora una volta la vittoria con un distacco ampio più di trenta secondi. Alle sue spalle Norris e un ritrovato Sergio Perez. Una gara complessa per strategie e degrado gomme, ha visto alcuni team in particolare difficoltà, tra cui Ferrari e Aston Martin.

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Poco da dire sul pilota della Red Bull, che ancora una volta si dimostra un campione e porta a casa una nuova vittoria. Nonostante la macchina sia oggettivamente superiore, non bisogna mettere in secondo piano le capacità dell’olandese. Oggi Verstappen ha corso in modo perfetto, scattando nel migliore dei modi in partenza e mantenendo la leadership della gara per settanta giri.

LANDO NORRIS, voto 9.5: Ottima prestazione per il pilota inglese, che conquista il secondo podio consecutivo dopo un Gran Premio pulito e privo di errori. Norris ha mantenuto un passo costante per l’intera gara, prendendosi un podio decisamente meritato.

SERGIO PEREZ, voto 8: Un ritorno sul podio per Perez dopo una rimonta dalla nona posizione. Il messicano sembra essersi ritrovato, che sia uno sprizzo casuale o che il numero 11 abbia davvero superato il periodo duro che ha vissuto negli ultimi weekend? Solo il tempo potrà dircelo.

LEWIS HAMILTON, voto 8-: Gara partita non nel migliore dei modi per il Sir, che perde la prima piazza e si lascia sfilare dalle McLaren. Durante il Gran Premio riesce a riprendersi e a trovare un passo più costante e forse, con qualche giro in più, avrebbe anche conquistato il podio, cosa che però non è accaduta. Porta a casa punti importanti in ottica campionato.

GEORGE RUSSELL, voto 9: Una rimonta degna di nota da parte del numero 63, che partito diciottesimo, è riuscito a raggiungere la sesta posizione, grazie anche alla penalità inflitta a Leclerc. Una serie di buoni sorpassi e una strategia giusta, chiudono in positivo un weekend iniziato nel peggiore dei modi.

CHARLES LECLERC, voto 6.5: Gara di alti e bassi per Leclerc, che riesce a non perdere troppe posizioni dopo il lungo pit stop da nove secondi, ma che allo stesso tempo non riesce a rallentare in tempo quando entra in pit lane e deve scontare una penalità da 5 secondi. Il monegasco taglia il traguardo sesto, ma finisce settimo dietro a Russell. Nel complesso, un weekend anonimo.

CARLOS SAINZ, voto 7: Nonostante la rimonta dall’undicesima piazza, la gara di Sainz non è stata maestosa. La macchina non performante sicuramente non è stata d’aiuto, ma più di una volta il pilota spagnolo si è fatto sfilare dai rivali. Anche per lui, come per il compagno di squadra, il fine settimana non è stato degno di nota.

FERNANDO ALONSO, voto 7.5: Performance anonima per lo spagnolo, che nelle ultime gare sembra aver perso il ritmo martellante di inizio stagione, sicuramente non aiutato dalla macchina che sembra non performare nel migliore dei modi. Alonso chiude nona posizione, appena davanti al compagno di squadra