Inter-Juventus, Locatelli: “Grande gara, ci sono rimasto male per la mancata convocazione in Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuel Locatelli ha commentato il match Inter-Juventus, vinto di misura dai bianconeri: “Abbiamo disputato una grande gara, intelligente. Dovevamo chiuderla prima, ma ottenere i tre punti qui è importante e siamo molto contenti. Il mio compito? Dare equilibrio e personalità a centrocampo. Mi manca il gol, devo segnare perché in stagione sono ancora a secco“. L’ex Milan ha poi detto la sua sulla mancata convocazione in Nazionale: “Ci sono rimasto male, non mi resta che continuare a lavorare e dimostrare sul campo di essere determinato a tornarci“.