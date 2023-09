Novak Djokovic trionfa agli US Open 2023: ecco quanto guadagna, soldi e montepremi

Novak Djokovic si aggiudica l’edizione 2023 degli US Open dopo aver sconfitto in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3. Il serbo torna a trionfare nello slam newyorkese a cinque anni di distanza dall’ultima volta, prendendosi anche la rivincita della sconfitta subita due anni fa dal tennista russo oggi battuto in tre set.

MONTEPREMI

Con questo successo Djokovic percepirà 2.760.372€ di montepremi per il successo in finale nell’ultimo Slam stagionale e 2000 punti per la classifica ATP. Come già si sapeva da quasi due settimane, da domani tornerà anche alla posizione numero 1 del ranking mondial. Al finalista Medvedev, invece, 1.380.186€ e 1200 punti utili per il ranking, che però non gli permettono di salire: resterà n°3.