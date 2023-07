Atp Umago 2023: Wawrinka scavalca Sonego e vola in finale

Stan Wawrinka ha battuto Lorenzo Sonego 6-3 6-4 nella semifinale dell’Atp di Umago. La partita, lineare e non particolarmente intensa, ha visto il tennista svizzero limitare gli spazi concessi all’italiano, che è riuscito a fare punti solo su servizio. Wawrinka ha vinto il primo set 6-3, con un break guadagnato sul 4-3 e senza che Sonego rappresentasse una minaccia reale. Nel secondo set, poi, ha vinto 6-4, facendo fruttare un break al momento giusto. Lo svizzero troverà Popyrin in finale.

LA CRONACA – La partita inizia in modo equilibrato. Gli scambi tra Wawrinka e Sonego sono rapidi, con entrambi i giocatori che conquistano i propri game di servizio senza troppa difficoltà. E’ sul 3-3 che la situazione cambia: Wawrinka vince 4-3 e poi conquista il 5-3 grazie ad un break. Il set point arriva tre volte per il giocatore elvetico, che solo al terzo tentativo riesce a sfruttarlo e a vincere 6-3 il primo set in breve tempo. Durante questa prima parte di match, Wawrinka ha giocato ottime palle, ma anche Sonego non ha deluso, portando a termine buoni servizi.

Nel secondo set, Wawrinka si è dimostrato superiore, non lasciando spazio a Sonego se non in rare occasioni. Sul 3-3, il tennista elvetico conquista due palle break, la prima annullata da Sonego, mentre l’altra viene sfruttata nel migliore dei modi e lo svizzero si porta sul 4-3, seguito dal 5-3. L’italiano cerca la reazione e vince 40-0 il proprio game di servizio, ma la speranza ha vita breve: Wawrinka guadagna due match point consecutivi, chiudendo la partita 6-4. Lo svizzero vola così in finale, dove incontrerà Popyrin.