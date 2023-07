Tabellone Atp Newport 2023, torna Anderson nell’ultimo torneo su erba dell’anno

Sorteggiato il tabellone principale dell’Atp di Newport 2023, ultimo torneo stagionale su erba. Come da tradizione, si vola in America per chiudere la parentesi sui prati dopo le emozioni di Wimbledon. Non ci sono italiani ai nastri di partenza del draw comandato da Tommy Paul e Adrian Mannarino, ma c’è il rientro sul circuito di Kevin Anderson. Il sudafricano aveva annunciato il ritiro poco più di un anno fa ma ha ricevuto una wild card nel torneo che ha peraltro vinto nel 2021. L’ultima edizione ha visto il successo di Maxime Cressy, atteso al derby americano da Michelsen, c’è anche John Isner che invece a Newport si è laureato campione per ben quattro volte. Di seguito il tabellone completo.

(1) Paul bye

Quinn vs Q

Isner vs Q

(WC) Spizzirri vs (8) Moutet

(4) McDonald bye

Q vs Vukic

Duckworth vs Lestienne

Michelsen vs (5) Cressy

(6) Purcell vs Brouwer

Diallo vs (WC) Anderson

Q vs Johnson

(3) Humbert bye

(7) Thompson vs Kovacevic

Braody vs Mochizuki

Shelbayh vs Hijikata

(2) Mannarino bye